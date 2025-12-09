ABD’li finans devinden 2026 mesajı: Hangi piyasalar öne çıkıyor?

JPMorgan, 2026 yılında gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin gelişmiş piyasaları performans olarak geride bırakmasını bekliyor.

Banka, bu beklentisinin temelinde daha zayıf veya istikrarlı bir ABD dolarının gelişmekte olan piyasalara fayda sağlayacağı öngörüsü yatıyor.

Ayrıca JPMorgan, Çin yapay zekâ hisse senetlerinin ABD'deki emsallerine kıyasla daha uygun fiyatlı göründüğünü belirtiyor.