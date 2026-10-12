ABD’li yatırım devinden altın analizi: Yükselişi tehdit eden iki risk öne çıktı

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ABD merkezli yatırım şirketi Invesco, 2026’nın üçüncü çeyreğine yönelik altın değerlendirmesini paylaştı. Analize göre altın fiyatları, Fed’in faiz artışı ve tahvil getirilerindeki sert yükselişe karşın yüzde 3,7 değer kazandı. Şirket, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına devam etmesini beklerken, doların güçlenmesi ve merkez bankalarının altın talebini azaltmasını fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek riskler olarak değerlendirdi.

ABD getirileri son yılların zirvesine çıktı

Invesco'ya göre, üçüncü çeyrekte altın fiyatını etkileyen en önemli unsur tahvil getirileri oldu. Sabit getirili varlıklarda yaşanan küresel satış dalgası, ABD Hazine tahvillerinin getirilerini tüm vadelerde keskin biçimde yükseltti.

Uzun vadeli tahvil getirileri eylül ayında son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD'nin 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, 2002'den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine çıkarak üçüncü çeyreği sırasıyla yüzde 5,28 ve yüzde 5,63 düzeyinde tamamladı.

Küresel yatırımcılar üçüncü çeyrekte altın fonlarına yeniden yöneldi

Kuruma göre, küresel yatırımcılar, 2026'nın üçüncü çeyreğinde altın borsa yatırım ürünlerine (ETP) yeniden yöneldi.

Yüksek altın fiyatları ve güçlü hisse senedi piyasalarının, çeşitlendirilmiş portföylere altın ekleme isteğini sınırlamış olabileceğini belirten Invesco, yılın büyük bölümünde fiziki altın destekli ETF'lerde ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarının azaldığını aktardı.

Bu eğilim üçüncü çeyrekte keskin biçimde tersine döndü. Çeyrek sonunda, küresel altın destekli ETF ve diğer ETP'lerde tutulan altın miktarı son 12 ayın herhangi bir dönemindekinden daha yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez bankalarının altın alımları rekor kırdı

Invesco, altın için yapısal desteğin devam ettiğini belirterek merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam edeceğini öngördü.

Şirkete göre merkez bankalarının altın alımlarında fiyat hassasiyeti sınırlı kalırken, küresel oynaklık, enflasyondan korunma ihtiyacı ve jeopolitik belirsizliklere ilişkin endişeler alımları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Invesco'nun aktardığı Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ikinci çeyreğinde, kayıtlardaki diğer tüm ikinci çeyrek dönemlerinden daha fazla altın satın aldı.

Invesco’dan altın uyarısı

Invesco, ABD dolarının daha da güçlenmesi veya merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması durumunda altına ilişkin görünümün kötüleşebileceğini belirtti.

Buna karşılık, faiz indirimlerini yeniden gündeme getirecek büyüme endişeleri, mali görünüm ya da para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygıların artması ve jeopolitik bir şok, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmeler arasında gösterildi.