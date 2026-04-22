ABD'li yatırımcılar Japon hisselerine geri dönüyor

Goldman Sachs Japan Co.'nun Japonya baş hisse senedi stratejisti Bruce Kirk'e göre, ABD'li yatırımcılar Orta Doğu krizinin ilk şokundan güvenin toparlanmasıyla birlikte Japon hisselerine geri dönüyor.

Kirk'e göre, kısmen yenin istikrar kazanmasının yönlendirdiği bu değişim, Nikkei 225'in Topix'ten ayrışmasında da yansıdığı üzere teknoloji ağırlıklı Nikkei 225 Borsa Endeksi'ne ABD sermaye girişlerini hızlandırdı. Japon politika yapıcılarının yenin mevcut dolar başına 160 seviyesinin önemli ölçüde altına düşmesine tolerans göstermeyeceği göz önüne alındığında, korunmasız ABD merkezli yatırımcıların Japon hisselerini satın almaya daha istekli olabileceğini ekledi.

Kirk'e göre Japon hisseleri, jeopolitik ve enerji piyasası belirsizliğine rağmen beklenenden daha hızlı toparlanıyor; stratejik petrol rezervleri ve çeşitlendirilmiş sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki gibi yapısal güçlü yönler dayanıklılığı destekliyor.

Kirk, yatırımcıların Nikkei 225'i mart ayında yüzde 13 düşüren son satış dalgasını giderek Japonya'ya özgü faktörlerden çok küresel faktörlerin yönlendirdiğini düşündüğünü ve bu durumun piyasaya yeniden girmelerini kolaylaştırdığını söyledi. Yurt içi katalizörlerin de bu durumu desteklediğini, kâr sezonu, orta vadeli plan revizyonları ve yıllık hissedar toplantılarının sermaye verimliliği ile bilanço kullanımına ilişkin incelemeyi yoğunlaştırmasının beklendiğini ekledi.