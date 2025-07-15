ABD’nin dev bankaları bilançolarını açıkladı

JPMorgan Chase & Co.'nun ikinci çeyrek kârı, bankanın kredi zararları için ayrılan karşılıkların azalması, canlı piyasa gelirleri ve "dayanıklı" ABD ekonomisinden faydalanmasıyla, üst üste altıncı kez beklentilerden daha güçlü geldi.

JPMorgan, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde kârının, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 18,15 milyar dolar veya pay başına 6,12 dolardan 14,99 milyar dolara veya pay başına 5,24 dolara düştüğünü açıkladı. Wall Street analistlerinin JPMorgan Chase'in hisse başına 4,48 dolar kâr elde etmesini bekliyordu.

JPMorgan'ın ikinci çeyrek geliri 50,2 milyar dolardan 44,9 milyar dolara geriledi, ancak analistlerin 43,81 milyar dolarlık tahminini aştı.

Şirket ayrıca 50 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladı ve üç aylık temettüsünü hisse başına 1,40 dolardan 1,50 dolara çıkardı.

JPMorgan Chase İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, "ABD ekonomisi bu çeyrekte dayanıklılığını korudu. Vergi reformunun tamamlanması ve olası serbestleşme ekonomik görünüm açısından olumlu olsa da tarifeler ve ticaret belirsizliği, kötüleşen jeopolitik koşullar, yüksek mali açıklar ve yükselen varlık fiyatları gibi önemli riskler devam ediyor." dedi.

JPMorgan Chase hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 0,8 düştü. Salı günkü hareketten önce hisse senedi 2025'te yaklaşık yüzde 20 değer kazanmıştı.

Wells Fargo da bilançosunu açıkladı

ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo'nun da 2.çeyrekte net kârı 5,5 milyar dolar olarak açıklandı. Wells Fargo'nun 2.çeyrekte gelirleri 20,82 milyar dolar olurken, hisse başına kârı 1,60 dolar oldu.

Bank of Mellon’un da bilançosunda 2.çeyrekte gelirleri 5,03 milyar dolar olurken, 2.çeyrekte pay başına kârı 1,93 dolar, düzeltilmiş pay başına kârı 1,94 dolar oldu.