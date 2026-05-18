ABD’nin İran hamlesi piyasalarda kısa süreli iyimserlik yarattı

Tasnim'in haberine göre ABD, İran ile yürütülen müzakereler kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geçici muafiyet teklif etmeyi kabul etti. Haberde, nihai anlaşmaya kadar bu uygulamanın OFAC tarafından sağlanacak geçici muafiyet mekanizması üzerinden yürütüleceği belirtildi.

İran'ın tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ettiği ancak ABD'nin şu aşamada yalnızca sınırlı ve geçici bir gevşemeye hazır olduğu ifade edildi.

Haberin ardından piyasalarda kısa süreli risk iştahı artışı görüldü. S&P 500 vadeli işlemleri kayıplarını geçici olarak silse de daha sonra yeniden %0,2 eksiye döndü.

Dolar endeksinde sınırlı zayıflama görülürken, petrol fiyatları önceki yükselişleri silerek eksiye geçti.