ABN Amro'nun kârı beklentilerin altında kaldı
Hollanda merkezli ABN Amro 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 410 milyon euro net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 466 milyon euro seviyesindeydi.
ABN Amro'nun aynı dönemde faaliyet geliri 2,26 milyar euro olarak gerçekleşti. Analistlerin beklentisi 2,29 milyar euro düzeyindeydi. Faaliyet giderleri ise 1 milyar 575 milyon euro oldu. Bu kalemde piyasa beklentisi 1,58 milyar euro seviyesindeydi.
ABN Amro’nun özkaynak karlılığı dördüncü çeyrekte %6,2 olarak açıklandı. Analistler bu oranın %7,7 olmasını bekliyordu. Böylece banka, hem karlılık hem de özkaynak getirisi tarafında tahminlerin gerisinde kaldı.
Banka ayrıca hisse başına 0,70 euro nihai temettü dağıtımı teklif etti.