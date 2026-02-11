ABN Amro'nun kârı beklentilerin altında kaldı

ABN Amro'nun aynı dönemde faaliyet geliri 2,26 milyar euro olarak gerçekleşti. Analistlerin beklentisi 2,29 milyar euro düzeyindeydi. Faaliyet giderleri ise 1 milyar 575 milyon euro oldu. Bu kalemde piyasa beklentisi 1,58 milyar euro seviyesindeydi.

ABN Amro’nun özkaynak karlılığı dördüncü çeyrekte %6,2 olarak açıklandı. Analistler bu oranın %7,7 olmasını bekliyordu. Böylece banka, hem karlılık hem de özkaynak getirisi tarafında tahminlerin gerisinde kaldı.

Banka ayrıca hisse başına 0,70 euro nihai temettü dağıtımı teklif etti.