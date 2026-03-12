AB’nin büyük ekonomileri piyasalarda merkezi denetimi savundu

Avrupa Birliği'nin en büyük altı ekonomisi (E6); Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Polonya, blok içindeki büyük borsaların ve kritik finansal kuruluşların ulusal düzey yerine AB düzeyinde denetlenmesi için ortak bir çağrıda bulundu. Berlin ve Paris liderliğinde yürütülen bu girişim, uzun süredir gündemde olan sermaye piyasalarının birleştirilmesi projesini canlandırmayı ve Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

E6 maliye bakanları, Avrupa Komisyonu'na yazdıkları ortak mektupta "daha derin ve bütünleşik sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini güçlendireceğini, ekonomik egemenliğini artıracağını ve ortak önceliklerin finansmanı için daha sağlam bir zemin oluşturacağını" vurguladı.

Mektupta Brüksel merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) büyük sınır ötesi borsalar, merkezi karşı taraflar, menkul kıymet depoları ve kripto borsaları üzerinde denetim yetkisine kavuşturulması talep edildi. Bakanlar, üye devletler arasında "2026 yazına kadar" bir uzlaşıya varılması çağrısında bulundu.

Ancak bu öneri, özellikle finansal sektörün ekonomideki payı büyük olan Lüksemburg ve İrlanda gibi ülkelerde ciddi dirençle karşılaşıyor. Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ESMA'nın merkezi denetçiye dönüştürülmesinin hedeflenen sonuçları vermeyeceğini söylerken İrlanda Maliye Bakanı Simon Harris merkezi denetime gerek olmadığını savundu.