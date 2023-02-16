Afet bölgesinden bir şirket daha işleme açıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası bölgede bulunan ve Borsa İstanbul tarafından işleme kapatılan 9 şirketten biri olan Hateks Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama sonrası bugün işleme açıldı. Hateks, yüzde 0,53 oranında düşüşle 9,30 TL seviyesinden açılırken; sonrasında devre kesti. Şirketin hisseleri yüzde 4,71 oranında düşüşle 8,91 TL seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise, 11:21 itibarıyla yüzde 1,06 oranında yükselişle 4 bin 999 puanda hareket ediyor.

Hateks Tekstil'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz üretim faaliyetlerinin bulunduğu yerleşkede deprem felaketinden kaynaklı hasarın tespiti için yürütülen çalışmalar kapsamında sigorta ekspertiz firmasınca yapılan ön değerlendirme neticesinde, üretim tesislerimiz bünyesinde bulunan binalarımızın, su kulesinin yıkılmasından kaynaklı olarak yaklaşık % 20 oranında hasara uğradığı üretim makinelerinin ise sadece % 5'lik bir oranda hasara uğradığı tespit edilmiştir.

Şirketimizin Anadolu Sigorta ile akdettiği, 12.000.000-USD bedelli emtia sigorta poliçesi ve ayrıca 27.055.800-USD bedelli (8.159.400-USD'si bina sigorta tutarı, 18.393.400-USD'si makine – tesisat tutarı, 503.000-USD'si demirbaş tutarı) işyeri sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Mevcut hasarın tahmini mali boyutuna ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte halihazırda yapılan ön incelemeler neticesinde Şirketimizin mevcut sigorta kapsamını aşacak tutarda bir hasar olmadığı değerlendirilmektedir.

İhracatımızın ve üretimimizin en az şekilde kesintiyle devam ettirilmesi amacıyla mevcut mamul stoklarımızın müşterilerimizle irtibata geçilerek ihracatına başlanmış bulunulmaktadır. Bünyemizdeki yarı mamul stokların da hızlı bir şekilde mamule dönüştürülmesi için fason üretim yaptırılarak ihracatımızın devem etmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda fason üretim firmalarına sevkiyatlarımız da başlamıştır.

Üretim faaliyetlerimizin yürütüldüğü yerleşkede kademeli olarak aylık % 30 oranında kapasite artırmak suretiyle 3 ile 4 ay içerisinde tam üretim kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır.