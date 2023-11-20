Agrotech'ten 1,56 milyar liralık halka arz
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin halk arzına planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep geldi. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 563 milyon TL olarak gerçekleşti.
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşti.
Alnus Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 TL nominal değerli payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşti.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,64 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep gelmiş oldu.
Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 131 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapıldı.