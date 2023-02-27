Akbank hisse başına 1,56 lira kar payı dağıtma kararı aldı

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira olacağı ifade edildi.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173'ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;

· Nakit kar payı ödemelerine 30.03.2023 tarihinden itibaren başlanılması,

· Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.