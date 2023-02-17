Akbank hisse geri alımına 1 milyar lira ayırdı

Akbank, geri alım için ayrılacak fonun azami 1 milyar TL olarak belirlendiği açıklamasında bunundu. Banka çıkarılmış sermayesinin yüzde 1'ini temsil eden 52.000.000 TL nominal değere sahip 5.200.000.000 adete kadar payını geri alabilecek.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli toplantısında;

Akbank pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için;

· Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 ve sayılı Bülten'i ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

· Bankamızın çıkarılmış sermayesinin %1'ini temsil eden 52.000.000 TL nominal değere sahip 5.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

· Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

· Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

· Geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.