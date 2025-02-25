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Akbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığı

Akbank, yurtdışında dolar cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

Haber Merkezi
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Akbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığı
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Akbank yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik, dolar cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri Basel III uyumlu tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdiğini duyurdu.

KAP açıklamasına göre piyasa şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, JPMorgan Securities, SMBC Bank International ve Standard Chartered Bank’tan oluşan bankalar grubu yetkilendirildi.

Bloomberg'in haberine göre ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 8,25 bölgesi oldu.

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