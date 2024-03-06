Akbank'tan yatırımcı toplantıları için bankaları yetki
Akbank, dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankaları yetkilendirdi.
Akbank, yurtdışında dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankalara yetki verdi.
Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan, MUFG ve Standard Chartered Bank'dan oluşan banka grubunun küresel yatırımcılarla bugün başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği belirtildi.
Açıklamada, piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu yatırımcı toplantılarının ardından dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi konusunun değerlendirileceği belirtildi.