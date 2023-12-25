Akbank’tan takipteki alacak portföyü satışı

Akbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 6 firmaya takipteki alacak portföyü satışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamızca bir kısmı daha önce kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki alacak portföyünün 1.804 Milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 781 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., AGS Altın Gezegen Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.'nden oluşan 6 firmaya satılmıştır.” denildi.