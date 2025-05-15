Akıllı çağda ekonomi dönüşüyor, CFO’ların rolü büyüyor

DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleşen CFO Summit 2025 ‘Leadership Beyond Intelligent Age’ (Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik) temasıyla finans dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede CFO’ların ajandasında; jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler, yapay zeka çağında dijital ve yeşil dönüşüm, finansal sürdürülebilirlik, akıllı çağda ekonominin dönüşümü, finans liderlerinin büyüyen ve değişen rolü ile uluslararası rekabet ve finansal dayanıklılık gibi konular öne çıktı. 600’ün üzerinde bireysel ziyaretçi ve 350’nin üzerinde firmanın katılım sağladığı zirve, 20’den fazla konuşmacıyı ağırladı. Program, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın ‘Jeopolitik Riskler, Dijital ve Yeşil Dönüşüm Ekseninde Yeni Sanayi Vizyonu’ başlıklı açılış konuşmasıyla başladı. Ardıç, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı Türkiye’nin rekabetçi kalma stratejilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Altunkaya: CFO’lar yeni bir çağın kapılarını aralıyor

Zirveye ilişkin görüşlerini paylaşan DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, şunları söyledi:

“CFO Summit 2025, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendiren kritik konuları, finans dünyasının önde gelen isimleriyle masaya yatırdı. Bu yılki zirve, CFO’ların artık yalnızca finansal verimlilik değil; dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve jeopolitik risk yönetimi gibi dinamiklerle şirketlerin stratejik liderliğini üstlendiğini gösterdi. Küresel rekabette Türkiye’nin konumlanışı, yapay zekânın finansal operasyonlara entegrasyonu ve sürdürülebilir iş modelleri gibi başlıklar, CFO’lara yalnızca mevcut zorluklara çözüm değil, geleceğin ekonomisini inşa etme sorumluluğu da yüklüyor. Finans dünyasının önde gelen firmalarını buluşturan CFO Summit, sektörler arası iş birliklerini güçlendirirken ‘En Etkin 50 CFO’ ödülleriyle finansal liderliğin yeni nesil rol modellerini de taçlandırıyor. Özetle dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz zirve, finansın bir ülkenin küresel vizyonunun bel kemiği olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Öte yandan finansın artık bir ‘masa başı’ fonksiyonu değil, ekonomik dirençliliğin ve stratejik liderliğin kalbi olduğunu da hatırlatıyor. Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda CFO’lar, bu platformda şekillenen fikirlerle yeni bir çağın kapılarını aralıyor.”

Zirvenin ilk oturumu olan ‘Küresel Liderlik ve Finansal Dayanıklılık’ başlığı ele alındı. CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda TAV Havalimanları Holding Kurucu Ortağı & TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ve PwC Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, CFO’ların küresel ekonomik belirsizlikler ve finansal riskler karşısında nasıl stratejik liderlik sergileyebileceğini derinlemesine ele aldı.

Tekil konuşmalara da ev sahipliği yapan CFO Summit 2025, ‘Uluslararası Rekabetçilik/Şirketlerin Rekabetçiliği- Kısa ve Uzun Vadeli Riskler’ oturumuyla devam etti. ORAU Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan, International Finance Corporation İmalat, Tarım ve Hizmetler Baş Yatırım Yöneticisi Barış Tunçsiper ve Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, küresel pazarda Türk şirketlerinin konumunu masaya yatırarak şirketlerin karşılaştığı riskleri stratejik bir perspektifle değerlendirdi.

Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı Eren Kurşun’un moderatörlüğünü üstlendiği ‘Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Riskler ve Ekonomik Belirsizlikler’ oturumunda RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı katılımcılarla deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Küresel düzende yaşanan radikal değişimleri ve bunların ekonomik etkilerini derinlemesine ele alan liderler, şirketlerin jeopolitik risklere karşı senaryo planlaması yapması ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi gerektiğini aktardı. Oturumda ayrıca katılımcılara proaktif risk yönetimi, teknolojik adaptasyon ve çok kutuplu düzende konumlanma konularında somut rehberlik sunuldu.

Dayıoğlu: Yatırım fonlarına olan ilgi artıyor

RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yüksek olduğu bu dönemde tedarik zincirleri ve üretimin coğrafi olarak yeniden şekillendiğine vurgu yaparak, Türkiye’nin yeni fırsatları yakalamak için önemli alan kazandığına işaret etti. Dayıoğlu, “Yeni fırsatları yakalamak için girişimleri güçlendirerek, katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine uzun vadeli perspektifle odaklanmamız kritik önemde. RePie Portföy olarak uzman olduğumuz girişim sermayesi yatırım fonları, bu atılımı uzun vadeli finanse etmede öne çıkıyor” dedi.

Yatırımcıların dalgalı piyasada finansal enstrümanlara olan ilgisinin devam ettiğini söyleyen Dayıoğlu, “Döviz, altın ve farklı varlıkları içinde bulunduran menkul kıymet yatırım fonlarına olan talep arttı. RePie Portföy olarak bu alanda yeni fonlarımızla bu yıl 5 kat büyüme hedefimizle biz de yatırımcıya sunduğumuz fırsatları çeşitlendireceğiz. Alternatif fonlarda da ekonomide çarpan etkisine sahip enerji, maden ve konaklama alanlarında da yatırımlara odaklanıyoruz” dedi.

Kayabaşı: Çeşitlendirilmiş portföy krizlere direnç sağlıyor

Çeşitlendirilmiş portföylerinin küresel belirsizliklere karşı güçlü bir kalkan olduğunu vurgulayan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Geniş sektör yelpazemiz, farklı ekonomik döngülerde gelir yaratma ve krizlere karşı güçlü kalma avantajı sunarken, jeopolitik ve regülasyon değişimlerine karşı daha dirençli olmamızı da sağlıyor. Böylece hem riskleri azaltıyor hem de fırsatlara hızla uyum sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Finansal Sürdürülebilirlik: Küresel Ekonominin Yeni Paradigması/Yeşil Ekonomi’ oturumunda ise finans ve ekonomi dünyasının sürdürülebilir dönüşümü küresel ve yerel perspektiflerle tartışıldı ve yeşil ekonomiye geçişte kritik başlıklar konuşuldu. Moderatörlüğünü Hedef Filo Genel Müdürü Önder Erdem’in üstlendiği oturumda sahibinden.com CFO’su Burcu Batı, TFI Grup CFO’su - TAB Gıda ve Atakey Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Ünal, Finrota Genel Müdürü ve Param İcra Kurulu Üyesi İlknur Uzunoğlu ve Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu finans sektörünün, teknoloji ve politika iş birlikleriyle dönüşümü yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Moderatörlüğünü DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya’nın üstlendiği günün son oturumu ise ‘Akıllı Çağda Ekonominin Dönüşümü’ oldu. Securitas CFO’su Hakan Ilgar, Türkiye Sigorta CFO’su Murat Süzer, Hepsiburada Finans Grubu Başkanı Seçkin Köseoğlu ve CarrefourSA CFO’su Sevengül Karadağ’ın konuşmacı olduğu oturumda CFO’ların teknoloji ve strateji odaklı yaklaşımları ve finansın yeni çağda nasıl bir ‘inovasyon motoru’ haline geldiğini paylaşıldı.

Zirve ‘En Etkin 50 CFO Ödül Töreni’ ile sona erdi

Kapanış konuşmasında STFA Holding Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Adnan Nas, zorlu konjonktürlerde şirketlerin etkin yönetilmesi için CFO’ların büyüyen rolüne ışık tuttu. Zirvenin ardından ‘En Etkin 50 CFO Ödül Töreni’ gerçekleşti.