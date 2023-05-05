Albaraka Türk’ün ilk çeyrek net kârı 517 milyon TL

Albaraka Türk açıklamasına göre, banka bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek açıkladı. Aktif büyüklüğü 152,5 milyar TL’ye ulaşan Albaraka Türk, 82 milyar TL’lik nakdi kredi portföyüyle yıl sonuna göre nakdi kredi portföyünü üç aylık dilimde yüzde 10 artırarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde 1,43 milyar TL net kar payı geliri elde eden Banka, önceki yılın aynı dönemine göre net kar payı gelirini yüzde 77 artırdı.

Albaraka Türk’ün kaynak yapısında 114,1 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonların payı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Banka 2022 yılında ödenmiş sermayesini bedelli sermaye artırımı yöntemiyle 1,35 milyar TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltmişti. Ayrıca 2022 yılı sonunda elde edilen 1,365 milyar TL net dönem karının yedeklere alınarak öz kaynaklarda muhafaza edilmesi ve ilk çeyrekteki yüksek karın da etkisiyle öz kaynaklar önemli ölçüde yükseldi. Öz kaynak artışıyla ek olarak şubat ayında temin edilen 100 milyon dolarlık katkı sermayenin de pozitif etkisiyle, Sermaye Yeterlilik Oranı 31 Mart 2023 itibarıyla yüzde 14,54 oldu.

Bankanın aktif kalitesinde iyileşme görüldü

2022 yıl sonunda yüzde 1,94 olan takipteki alacaklar oranı (NPL) Mart 2023 itibarıyla yüzde 1,46 olarak gerçekleşti. Banka, takipteki krediler oranını 2022 yılı içinde ciddi düzeyde düşürdü ve 2023 yılında da düşük düzeyli takipteki krediler politikasını sürdürdü. 2022 yıl sonu itibarıyla özel karşılık oranı yüzde 88 iken Mart 2023 itibarıyla da bu oran korundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, bankanın ödenmiş sermayesini ve Türk Lirası katılım fonlarını artırarak kaynak yapısını güçlendirdiklerini aktardı.

İlk çeyrekte önceki döneme göre yüzde 166 artışla 517 milyon TL net kar elde ettiklerini bildiren Temsah, yüzde 77 artış gösteren net kar payı gelirini de varlık kalitesini güçlendirmek için kullandıklarını belirtti.

Temsah, 2023 yılına yüzde 1,94 ’lük takipteki alacaklar oranı ile başladıklarını kaydetti.

Bilançoyu güçlendirme faaliyetleri neticesinde yılın ilk çeyreğini yüzde 1,46 takipteki alacaklar oranı ile kapattıklarını vurgulayan Temsah, sene sonu yüzde 88 gibi önemli düzeyde gerçekleşen özel karşılık oranını ise aynı düzeyde tuttuklarını bildirdi.

Temsah, sene sonunda 1,8 milyar TL olan serbest karşılık tutarını 85 milyon TL daha artırarak 1 milyar 885 milyon TL’ye çıkardıklarını belirtti.

2021 yılının Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı TL Katılma Hesapları ürününde önemli başarı gösteren bankalardan biri olduklarını aktaran Temsah, buradan elde edilen TL kaynağıyla 2022 yılında TL kredilerini yüzde 77, son 3 aylık dönemde ise yüzde 20 arttırdıklarını vurguladı.

Temsah, “Sağlamlaşan bilanço yapımızla ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunan ürün ve hizmetlerimizle geleceğe umutla bakıyor ve emin adımlarla ilerliyoruz. Her açıdan toplum yararını önceleyen bakış açımızla, bankacılığın yeni dünyasına öncülük etmek için üstün çaba göstermeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.