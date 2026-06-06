Algebris Türkiye tahvillerinden çıktı, risk pozisyonu aldı

Bloomberg'in haberine göre, Milano merkezli Algebris Investments, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin risklerin arttığı değerlendirmesiyle Türk tahvillerine yönelik pozisyonunu değiştirerek temerrüt riskine karşı koruma sağlayan kredi temerrüt takasları (CDS) almaya başladı.

Algebris'te 3,7 milyar Euroluk fon yöneten Gabriele Foà, yükselen enerji fiyatları, kötüleşen cari açık ve düşük döviz rezervleri nedeniyle Türkiye ekonomisinin daha kırılgan hale geldiğini belirtti. Foà, mevcut tahvil getirilerinin ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek riskleri karşılamaya yeterli olmadığını ifade ederek, "Türkiye almak yerine satma zamanı geldiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancının TL cinsi tahvil varlıklarının değeri yüzde 40 geriledi

Son beş yılda benzer fonların yüzde 98'inden daha yüksek getiri sağlayan Algebris Global Credit Opportunities Fund, geçen yılın ilk yarısının sonunda Türk tahvillerindeki pozisyonlarını kapatmıştı.

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcıların TL cinsi tahvil varlıklarının değeri, İran savaşının başladığı şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 40 geriledi. Türk lirası cinsi tahviller 2026 yılında yatırımcılara yüzde 3,2 kayıp yaşatırken, gelişmekte olan ülke tahvilleri ortalama yüzde 1,1 getiri sağladı. Dolar cinsinden Türk devlet tahvilleri ise yıl başından bu yana yüzde 0,3 değer kaybederken, gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinde ortalama getiri yüzde 1,5 oldu.

Türkiye'nin brüt döviz rezervleri 29 Mayıs itibarıyla 53 milyar dolara gerileyerek Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Riskler artarsa

Foà, Türkiye'nin CDS primlerinin yaklaşık 250 baz puan seviyesinde işlem gördüğünü belirterek, risklerin artması halinde bu seviyenin 350, 450 hatta 550 baz puana yükselebileceğini söyledi. Türkiye'de temerrüt yaşanmasının zor olduğunu ancak tamamen dışlanamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin CDS primi Temmuz 2022'de Fitch'in not indiriminin ardından 900 baz puanın üzerine çıkarak sıkıntılı borç seviyelerine yaklaşmıştı. Haziran 2023'te Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine gelmesinin ardından ise faiz artırımları ve ortodoks politikalara dönüş adımlarıyla yatırımcı güveni yeniden tesis edilmeye çalışıldı.

Türkiye en kırılgan ülkeler arasında

Foà, İran kaynaklı çatışmaların büyümesi halinde Türkiye'nin en kırılgan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Bloomberg verilerine göre Türkiye'nin cari açığının milli gelire oranı 2024 Eylül ayından bu yana her çeyrekte yükselerek bu yıl yüzde 2,44 seviyesine ulaştı.

Foà, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara yükselmesi durumunda cari açığın milli gelirin yüzde 4 ila 5'i seviyesine çıkabileceğini ve bunun CDS piyasasında sert fiyatlamalara neden olabileceğini ifade etti.

Algebris yöneticisi, "2024 ve 2025 Türkiye işlemi için mükemmel yıllardı ancak Türkiye ekonomik programının sınırlarına ulaştı ve şu aşamada kenarda beklemek daha iyi" değerlendirmesinde bulundu.