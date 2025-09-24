Alibaba hisseleri 4 yılın zirvesinde! AI etkisi

Alibaba'nın CEO'su Eddie Wu, Alibaba Cloud'un yıllık teknoloji konferansında yaptığı açıklamada, şirketin AI modellerine ve altyapı gelişimine olan harcamalarını artırmayı planladığını belirtti. Wu, Şubat ayında duyurulan ve üç yıl içinde 380 milyar yuan'ı (yaklaşık 53 milyar dolar) bulan yatırımın ötesine geçerek, "yapay süper zeka (ASI) çağı beklentisiyle stratejik vizyonumuza göre yatırımımızı sürdürmeyi ve daha da artırmayı planlıyoruz" dedi.

Yapay süper zeka (ASI), teorik olarak insan beyninin gücünü ve zekasını aşacak yapay zekayı ifade ediyor ve bu hipotetik dönüm noktası, büyük AI şirketlerinin giderek artan bir odak noktası haline geliyor.

Alibaba, konferansta ayrıca, Qwen büyük dil modellerinin en son sürümü olan Qwen3-Max'i ve diğer AI ürünlerine yönelik bir dizi güncellemeyi de resmi olarak tanıttı. Wu, Alibaba Cloud'un, büyük AI modellerinin eğitimi ve dağıtımı için gerekli hesaplama gücünü kendi veri merkezleri aracılığıyla sağlayan "tam kapsamlı bir AI hizmet sağlayıcısı" olarak stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Wu, küresel AI yatırımlarının önümüzdeki beş yıl içinde 4 trilyon doları aşacağını ve bunun tarihin en büyük hesaplama gücü ve araştırma-geliştirme yatırımı olacağını ekledi.