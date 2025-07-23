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Alman bankacılık devinden 'Çin Yuanı' tahmini

Alman bankacılık devi Commerzbank, Çin Yuanı'nın bu yıl dolar karşısında zayıflamasını beklenirken, gelecek yıl toparlanma potansiyeli taşıdığını değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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Alman bankacılık devinden 'Çin Yuanı' tahmini
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Commerzbank analistlerinin değerlendirmesine göre, tarifelerin ekonomik olumsuz etkileri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ticaret savaşı koşullarında bir miktar zayıf yuanı tercih etme eğilimi, para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ancak, yuanın gelecek yıl toparlanma göstermesi muhtemel. Analistler, ABD dolarının beklenenden daha keskin bir düşüş yaşayabileceğini ve bunun yuanın güçlenmesine yardımcı olacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan siyasi baskılar nedeniyle faiz indirimlerine gitmek zorunda kalması bekleniyor, bu da daha agresif faiz indirimlerine yol açabilir. Commerzbank, doların 2025 sonunda 7,30 yuana kadar yükseleceğini, ancak 2026 sonunda 7,10 seviyesine geri çekileceğini tahmin ediyor.

Dolar son olarak yuan karşısında yüzde 0,2 düşüşle 7,1615'ten işlem görüyor.

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