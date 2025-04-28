Alman bankadan Türk lirası için 'kötümser' tahmin
Alman bankacılık devi Commerzbank, TCMB'nin faizleri artırmasına rağmen Türk lirasının durumunun kötüleştiğini değerlendirdi.
Commerzbank'tan Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını artırmasına rağmen Türk lirasının durumunun yeniden kötüleştiğini öne sürdü.
Ghose, Merkez Bankası'nın para politikasını tersine çevirmesinin kredibilitesini muhtemelen “yeniden” düşürdüğünü söyledi.
Bu ayın başlarında Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından liranın sert düşüşünün ardından politika faizini yükseltti.
Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyondaki mütevazı iyileşme üzerine faizleri çok hızlı düşürmeye başlamasının ardından geldiğini söylüyor.
Dolar bugünkü işlemlerde, yüzde 0,1 artışla 38,4488 liraya yükseldi ve Commerzbank dolar/TL'nin önümüzdeki çeyreklerde istikrarlı bir şekilde artmasını bekliyor.