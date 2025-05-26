"Alman devlet tahvilleri güvenli liman gibi hareket etti"
ING'nin faiz stratejistleri, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehdidinin ardından cuma günü Alman Bund getirilerindeki düşüşün, güvenli liman olarak davrandıklarını gösterdiğini savundu.
“Güvenli liman rollerinin altını çizdiler ve swaplara karşı yatay işlem gördüler” diyen stratejistler, Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa'dan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından Alman devlet tahvili getirilerinin cuma günü yaklaşık 10 baz puan düştüğünü hatırlattı.
Trump'ın pazar günü gümrük vergisi hamlesini 9 Temmuz'a kadar erteleyeceğini açıklamasının ardından Avrupa hisse senetlerindeki yükselişle birlikte tahvil getirileri de yükselişe geçti.
10 yıllık Alman Bund getirileri en son 3 baz puan artışla yüzde 2,598'de.