Alman tahvil faizinin yönü Avrupa Merkez Bankası’na bağlı

Stratejistler, faizin yüzde 3’ün üzerine çıkmasının, arz baskılarından ziyade iç dinamiklerden kaynaklanan daha aktif bir ECB faiz artışı söylemini gerektireceğini belirtti.

Buna karşın, son dönemde açıklanan PMI ve enflasyon gibi yurt içi verilerin, en azından 2026 için faiz artışı beklentilerinin yeniden zayıflatılması gerektiğine işaret ettiği ifade edildi. Barclays, piyasaların aralık ayı başındaki satış dalgasından bu yana bu beklentileri kademeli olarak geri çektiğini kaydetti.

Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 2,823 seviyesinden kapanış yaptı.