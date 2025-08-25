Almanya Ifo endeksi beklentileri aştı

Özellikle Alman devlet tahvilleri (Bund) ve euronun bu gelişmeye kayda değer bir reaksiyon vermediği gözlendi.

Wall Street Journal anketine katılan analistlerin 88,3 olan konsensüs tahminini aşan Ifo endeksi, Temmuz ayındaki 88,6 seviyesinden 89,0'a çıktı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki iş dünyası duyarlılığı bu yıl istikrarlı bir şekilde toparlanırken, Ifo Başkanı Clemens Fuest, Almanya'nın toparlanmasının "zayıf kaldığını" belirtti.

Veri öncesi 2,755% seviyesinde olan 10 yıllık Bund getirisi, gün içinde 3,6 baz puanlık bir artışla 2,756%'ya yükseldi. Euro ise veri öncesi 1,1697 dolar seviyesinden hafifçe yükselerek 1,17057 dolara çıktı ancak gün genelinde hala 0,1% oranında ekside.