Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvil getirisi için yeni tahmin

LBBW'den Elmar Voelker, Euro Bölgesi uzun vadeli faizlerinin Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla ılımlı faiz indirimi beklentisi ile vade primlerinde son zamanlarda görülen güçlü yukarı yönlü baskı arasında sıkıştığını söyledi.

Er ya da geç, vade primlerindeki artışın uzun vadeli tahvillere olan talebin artmasına yol açacağını söyleyen LBBW, 10 yıllık Bund getirisinin Haziran 2026 sonuna kadar %3 civarında bir seviyeye yerleşmesini bekliyor; şu anda %2,886'dan işlem görüyor.