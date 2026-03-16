Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvil getirisi yükselebilir

Piyasalarda bu haftaki ECB toplantısında yüzde 2 seviyesindeki mevduat faizinde değişiklik beklenmiyor. Ancak yıl genelinde toplam 48 baz puanlık artış fiyatlanıyor.

Voelker, savaşın finansal piyasaların tartışmasız odağı olmaya devam ettiğini belirterek, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların son günlerde hem Avrupa hem de ABD’de devlet tahvili piyasalarındaki fiyat hareketlerini belirleyici unsur haline geldiğini vurguladı.

Sonuç olarak, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden tahvil getirileri ve para politikası beklentileri üzerinde doğrudan etkili olduğu ifade ediliyor.