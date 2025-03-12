Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde
Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvil ihracında getiri 14 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
Almanya'nın bugün düzenlediği Şubat 2035 vadeli Bund (devlet tahvili) ihalesinde ortalama getiri yüzde 2,92 ile 2011 ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. En son Haziran 2011'de düzenlenen 10 yıllık Bund ihalesinde ortalama getiri yüzde 2,96 olmuştu.
Almanya'nın borçlanma maliyetleri, gelecek hükümetin bir hafta önce mali genişleme planlarını açıklamasının ardından sıçrama yaptı.
On yıllık Bundlar ihalenin ardından Euro Bölgesi'ndeki benzerlerine kıyasla daha düşük performans gösterdi. Getiri 4 baz puan artarak yüzde 2,934'e yükseldi.