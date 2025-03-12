  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde
Takip Et

Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvil ihracında getiri 14 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde
Takip Et

Almanya'nın bugün düzenlediği Şubat 2035 vadeli Bund (devlet tahvili) ihalesinde ortalama getiri yüzde 2,92 ile 2011 ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. En son Haziran 2011'de düzenlenen 10 yıllık Bund ihalesinde ortalama getiri yüzde 2,96 olmuştu.

Almanya'nın borçlanma maliyetleri, gelecek hükümetin bir hafta önce mali genişleme planlarını açıklamasının ardından sıçrama yaptı.

On yıllık Bundlar ihalenin ardından Euro Bölgesi'ndeki benzerlerine kıyasla daha düşük performans gösterdi. Getiri 4 baz puan artarak yüzde 2,934'e yükseldi.

İngiliz çelik sektöründen gümrük vergileri uyarısı: Zarar verici sonuçları olacakİngiliz çelik sektöründen gümrük vergileri uyarısı: Zarar verici sonuçları olacakKüresel Ekonomi

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Hazine 102,4 milyar lira borçlandı
Hazine 102,4 milyar lira borçlandı
Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor
Küresel piyasalarda satış baskısı etkili oluyor
Küresel piyasalarda satış baskısı etkili oluyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Euro tarihinde ilk kez 40 TL'yi gördü