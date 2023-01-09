Alpaslan Çakar: Beklenen sermaye artışı kredi politikasına katkı sağlar

Reuters'a açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2.3 trilyon aktif toplamı ile Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın geçen yılki performansı ile bu yıl beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kamu bankalarının son yıllarda ekonominin lokomotifi olduğunu ifade eden Çakar, bu yıl da büyümeye ciddi destek vereceklerini belirterek, "Türkiye ekonomi modeline ciddi destek vereceğiz. Bunun için tabii ki sermaye olarak güçlü olmak isteriz. Kamu bankalarının sermaye artışında henüz net bir rakam yok, her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgili kurumlarla istişare halindeyiz" dedi.

Tahviller risk yaratacak yükte olmayacak

Geçen sene rekor kârlar kaydeden bankaların, enflasyondaki düşüşe paralel 2023'te bu kadar yüksek kâr yakalayamayacağını belirten Çakar ayrıca, bankaların bu kârı hissedarlara dağıtma isteğini de BDDK'ya ilettiğini, kurumun bu isteği değerlendirdiğini söyledi.

Çakar, sektöre getirilen düzenlemelerle, bankaların almak zorunda oldukları uzun vadeli sabit faizli hazine tahvillerinin bir risk oluşturacak büyüklüğe ulaşmayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bankacılık sektöründe, düzenlemelerle tutulan sabit kuponlu tahvillerin bilançodaki ağırlığı, bilanço dengesini bozacak bir büyüklüğe ulaşmayacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu tahviller açısından risk yaratacak bir piyasa beklentimiz yok."

"Ziraat Bankası olarak Türkiye ekonomi modeline en büyük desteği veren bankalardan biri olduk" diyen Çakar, bankanın geçen yıl yüzde 61 artışla 1.2 trilyon lira nakdi kredi büyüklüğüne ulaştığını belirtti. Kredilerin tamamının selektif kredi politikası kapsamında kullandırıldığını belirten Çakar, 2023'te de imalat, tarım ve KOBİ'lerin öncelikli olacağını belirtti.

Çakar, sektörde geçen yıl yüzde 2.2 seviyelerinde olan takipteki kredi rasyosunun ise Ziraat Bankası'nda yüzde 1.1 ile oldukça düşük bir seviyede gerçekleştiğini kaydetti. Bankanın yurtdışı fonlamada da bu sene aktif olacağını belirten Çakar, "Şubat'ta vadesi dolacak sendikasyonu yüzde 100 yenilemeyi hedefliyoruz, 2023'te Eurobond dahil yurtdışı fonlama çeşitlerini artırmak istiyoruz" dedi.

Bankanın yurtdışında 18 ülkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Çakar, 2023'te Cezayir'de şube açmak istediklerini belirterek, bunun için başvurduklarını da sözlerine ekledi.