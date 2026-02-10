Alphabet’ten yapay zekâ için 100 yıl vadeli borçlanma hamlesi

Alphabet, yapay zekâ altyapı projelerini finanse etmek amacıyla yaklaşık 15 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal (WSJ) ve Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Google’ın çatı şirketi, bu devasa borçlanma hamlesiyle teknoloji sektöründe nadir görülen bir adım atarak 100 yıl vadeli borçlanma seçeneğini de yatırımcılara sunacak.