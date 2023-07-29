Alternatif Bank’tan ikinci çeyrekte 1,13 milyar TL net dönem kârı

Alternatif Bank, ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıkladı. Alternatif Bank'ın 2023'ün ikinci çeyreğine ait konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 65 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayrinakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 57 milyar TL'yi aştı.

Mevduat hacmini 27 milyar TL düzeyine getiren Alternatif Bank, bilanço optimizasyonu politikasıyla aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın öz kaynakları yüzde 33'lük artışla 5,4 milyar TL seviyesine yükselirken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 27,2 oldu. 2023'ün ikinci çeyreğinde gösterdiği başarılı performansla birlikte Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı ise 1,13 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, öz kaynak getirisi ise yüzde 48,7 oldu.

Yılın ilk yarısında kazandığı yeni müşterilerinin yüzde 73'ünü dijital kanallar vasıtasıyla elde eden Alternatif Bank, finansal sonuçların yanında, "Danışman Bankacılık" yaklaşımı ve dış ticaret alanındaki uzmanlığıyla müşterilerini desteklemeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) SWAP anlaşmasının bulunduğu Katar, Çin, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirdiği uygulamayla bu ülkelerden yerel para birimiyle ticareti tercih eden firmalara kolaylık ve avantaj sağlayan banka, TCMB'nin yürürlüğe koyduğu SWAP Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi ürünü üzerinde çalışarak Türkiye'de kısa süre içerisinde ürünü kullanıma sundu. Bu ürünün hayata geçtiği 2023'ün şubat ayından bu yana 125 milyon Çin yuanı üzerinde işlem gerçekleştiren Alternatif Bank, gelecek 3 ay içinde de bu hacmi en az ikiye katlamayı amaçlıyor.