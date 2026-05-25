Altın 1 haftanın zirvesinde: İşte 25 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.710 TL seviyesinden, ons altın ise 4.563 dolar düzeyinden başladı.

ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını aşağı çekerken, altına olan ilgiyi artırdı.

Öte yandan Fed'den gelen şahin mesajlar, değerli metalde yükselişi sınırlıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.703,554 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.017,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.029,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.360,50 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.914,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.733,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.561,33 dolar