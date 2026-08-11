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Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte 11 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın 10 haftanın zirvesinde: İşte 11 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.780 TL, ons altın ise 4.418 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve Fed’in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesine karşın altındaki yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesi ve Asya kaynaklı güçlü talep, değerli metalin yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Ons altın, son 10 haftanın zirvesini görürken 100 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Ağustos 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.780,59 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.071,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.122,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.134,22 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.094,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.166,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.418,33 dolar

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