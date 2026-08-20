Altın 2 ayın zirvesine yakın: İşte 20 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.936 TL, ons altın ise 4.497 dolar seviyesinden başladı.

Altın, 4.500 doların üzerinde tutunarak son iki ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artıracağını duyurması, ABD tahvil getirileri ile doların gerilemesine yol açarken, bu gelişme altın fiyatlarını destekledi.

Bu arada gram altın da 6.978 TL ile son 4 ayını zirvesini test etti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.936,93 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.293,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.580,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.410,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.994,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.365,72 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.497,23 dolar