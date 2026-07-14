Altın 2 haftanın dibini gördü: İşte 14 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.072 TL, ons altın ise 4.017 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarının yeniden varil başına 80 doların üzerine çıkması, altın piyasasında satış baskısını artırdı.

Bugünün ilk işlemlerinde ons altın 3.983 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.072,62 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.991,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.964,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.880,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.739,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.006,39 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.017,76 dolar