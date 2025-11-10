Altın 2 haftanın en yükseğinde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, yaptığı açıklamada, “iki partili anlaşmada bir araya gelindiğini" söyledi.

Yaşanan gelimeler üzerine cuma günü 4.001 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı bugün ilk işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 4.055 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesini gördü. TSİ 07:10 sıralarında onsta işlemler 4.055 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinin yeniden düşüşe geçmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri de ons altını destekliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi günününü ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.497,18 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.245,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.479,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.776,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.829,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.223,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.055,16 dolar