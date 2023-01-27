Altın 2000 dolarlık dost kazandı

EVRİM KÜÇÜK

Altın 2022’deki cansız performansına rağmen, son üç ayda fiyatı yüzde 17 yükselerek bir ralli gördü. ABD'de merkez bankası Fed'in faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentileri ile dolar endeksinde yaşanan geri çekilme değerli maden fiyatlarına pozitif yansıyor. Ons altın bu hafta 1.950 dolar denemesi yaptı. “Altın bu seviyelerin üzerinde kalacak mı yoksa geri mi çekilecek?” sorusunun yanıtı ise 1 Şubat’ta verilecek.

Ons altın 9 ayın tepe noktasına yakın seviyelerde geziniyor. Dünyanın en büyük altın madenciliğinin yapıldığı ve aynı zamanda en büyük altın tüketicisi konumunda olan Çin’de Ay Yeni Yılı tatili sebebiyle finansal piyasaların kapalı olması fiyatlarda büyük bir hareketi engelledi. Ancak genel olarak enflasyonun hız kestiği, dolarının zayıfladığı ve Fed’in fonlama faizindeki artışın yavaşlamasının beklendiği ortam altın gibi metaller için yatırım dostu bir ortam yaratıyor. Analistler, altın fiyatında hedefin 1956-1969 dolar/ons aralığı olduğunu belirtirken, orta vadede hedefi 2.000 dolar olarak koyuyor. 1.940, 1.925 ve 1.910 seviyeleri kısa vadeli destek bölgeleri olarak gösteriliyor.

1 Şubat’ta 25 baz puan faiz artışı bekleniyor

Altında geçen yıl kaydedilen 2.078 dolarlık rekora giden yolda en önemli direnç olarak gösterilen 2.000 dolar seviyesinin ne zaman ele geçirileceğine dair ipucu 1 Şubat’ta yapılacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçta aranacak. Toplantıda faiz artış hızının 25 baz puana inmesi bekleniyor. Ancak enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu belirten bazı Fed üyeleri, bir sonraki toplantıda da 25 baz puanlık artıştan yana. Parasal sıkılaşmanın ne kadar süreceği altının yönünü belirleyecek.

FİYATLAR

NEDEN YÜKSELDİ?

1- Altındaki rallinin temel nedeni, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatacağı ve zamanı geldiğinde yeniden borçlanma maliyetini düşürmeye başlayacağı beklentisi. 1 Aralık'ta art arda dört kez 75 baz puanlık artışı takip eden 50 puanlık artışın ardından Fed’in parasal sıkılaştırma politikasının işe yaradığı görüldü. ABD enflasyonu bir yıldan uzun bir dönemin en düşük seviyesine geriledi. Vadeli işlem piyasaları, ABD’de oranların yüzde 5'in biraz altında zirve yapacağına ve ardından yüzde 3 civarında daha nötr bir seviyeye oldukça hızlı bir düşüşe işaret ediyor.

2 -Altın görünümünün daha olumluya dönmesinin bir başka nedeni de dolar. Fed'in Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası gibi diğer merkez bankalarına kıyasla daha yavaş faiz artırımına yönelmesi ABD para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

3- Merkez bankaları geçen yıl resmi rezervlerine daha fazla altın eklemeye devam etti. Merkez bankaları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 47 artışla net bazda 50 ton daha altın satın aldı.

NEREYE GİDER?

1 -IG Market stratejisti Yeap Jun Rong, "Altının bu yıl 2.000 doları görmesi mümkün. Ancak bunun için ABD Merkez Bankası Fed’in mevcut piyasa faiz artırımı beklentilerini doğrulamak için şahin tonda bir düşüş görmemiz gerekiyor" dedi.

2- Çin'in en büyük halka açık aracı kurumu olan Citic Securities, merkez bankalarının altın alımını en güvenilir yükseliş sinyallerinden biri olarak göstererek altının bu yıl rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Citic, fi yatların ons başına 2.000 doların üzerine çıkmasıyla altının bu yıl rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor.

3- Saxo Bank'ta emtia stratejisti Ole Hansen kısa süre önce altının 2023'te rekor seviyelere çıkabileceğini söyledi. Analiste göre, artan bir “savaş ekonomisi zihniyeti”, merkez bankalarını döviz rezervi tutmaktan caydırabilir ve bunun yerine altına yöneltebilir. Analist ayrıca “Hükümetler, enerji geçişi gibi iddialı projelerle bütçe açığı harcamalarını artırabilir. Daha yüksek borçlar, kağıt paraların değerini düşürür ve altını bir değer deposu olarak daha çekici hale getirir” diyor. Saxo, altının 3.000 dolara kadar gidebileceğini savunuyor.

4- ING, Fed'in faizlerinin 2023'te altın için çok önemli olduğunu hatırlatıyor ve şöyle diyor: “İleriye baktığımızda, altının Fed'in para politikasına karşı duyarlılığını koruyacağını düşünüyoruz. Daha az şahin bir Fed muhtemelen daha zayıf bir ABD Dolarına yol açacak ve bu da daha yüksek altın fi yatlarını destekleyecektir. Bir şahinlik emaresi ise muhtemelen altını aşağı itecektir. Altın fi yatlarının 2023 boyunca yükseliş yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Son çeyrek ortalama fi yat beklentimiz ise 1.900 dolar”