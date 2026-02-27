  1. Ekonomim
Altın 2026’ya hızlı girdi: İşte 27 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın, güne 7.325 TL seviyesinden güne başlangıç yaptı. Şubat ayının son işlem gününde aylık bazda yüzde 7,65 oranında değer kazanan gram altın, böylece yaklaşık 15 aydır aralıksız süren yükseliş trendini sürdürmüş oldu.

2026’nın ilk iki ayında toplamda yüzde 23’lük bir artış kaydedildi. Yılın başında 100 bin TL’lik gram altın yatırımı yapan bir kişi,  iki ay içinde 23 bin TL kazanç sağladı. Bu performans, yaklaşık 9 aylık mevduat faiz getirisine denk bir getiri anlamına geliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Şubat 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.334,85 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.238,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.460,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.231,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.689,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.947,80 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.187,52 dolar

