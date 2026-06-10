Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, 6.205 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.180 dolar düzeyinde güne başladı.

ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Değerli metalde günlük düşüş yüzde 2'ye ulaştı. Son 2,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, 200 günlük hareketli ortalamasına kadar çekildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.204,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.305,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.586,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.165,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.128,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 105.736,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.186,17 dolar