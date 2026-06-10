  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın, 6.205 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.180 dolar düzeyinde güne başladı.

ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Değerli metalde günlük düşüş yüzde 2'ye ulaştı. Son 2,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, 200 günlük hareketli ortalamasına kadar çekildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.204,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.305,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.586,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.165,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.128,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 105.736,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.186,17 dolar

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi

 

Altın fiyatlarında yön arayışı: 9 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın fiyatlarında yön arayışı: 9 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım