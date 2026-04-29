Altın 4 haftanın en düşüğünde: İşte 29 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.670 TL seviyesinden, ons altın ise 4.600 dolar civarından başladı.

Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi ve bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesinde artan “şahin Fed” beklentileri, altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerle birlikte ons altın, son dört haftanın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Nisan 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.662,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.974,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.949,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.306,13 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.765,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.597,44 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.603,11 dolar