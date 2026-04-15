Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte 15 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.935 TL, ons altın ise 4.820 dolar seviyesinden güne başladı.

ABD ile İran arasında ikinci bir görüşme ihtimalinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolar endeksi geriledi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ivmesi durdu. Bu gelişmeler altına olan talebi artırdı. Ons altın, günün erken saatlerinde 4.871 dolara kadar çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.943,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.448,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.966,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.913,07 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.723,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.627,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.821,81 dolar