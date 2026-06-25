Altın 7 ayın en düşüğünde: İşte 25 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3.996 dolar seviyesinden başladı.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş, son dönemde değer kaybı yaşayan altın fiyatlarını baskı altında bıraktı.

Bu gelişmeler sonucunda değerli metal, kasım ayının ilk haftasından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Haziran 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.954,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.925,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.826,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.855,22 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.532,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.943,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.996,59 dolar