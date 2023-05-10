Altın, ABD enflasyonunu bekliyor: Oynaklık artabilir
Küresel piyasalar bugün haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD enflasyon verisini bekliyor. Sürpriz gelecek bir verinin, piyasalarda hareketlilik yaratması bekleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentiler altının ons fiyatında oynaklığı artırabilir.
Ons altın, bugün 2038 – 2026 dolar bandında hareket ederken, saat 12.58 itibarıyla yüzde 0,25 oranında düşüşle 2029 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2020 ve 2000 dolar destek, 2040 ve 2070 dolar direnç konumunda bulunuyor.
ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi.
Gram altında değer kaybı
Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,16 azalışla 1274 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2100 lira, Cumhuriyet altını da 8470 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamlamıştı.