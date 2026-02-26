  1. Ekonomim
Altın, ABD-İran gerilimini izliyor: İşte 26 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın yeni güne 7.315 TL seviyesinden, ons altın ise 5.185 dolardan başlangıç yaptı.

Piyasaların odağında bugün Cenevre’de yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri yer alıyor. Uzmanlar, Washington ile Tahran arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda piyasalarda dalgalanma görülebileceğini ifade ediyor.

Analistlere göre güvenli liman talebinin güçlenmesi halinde ons altında 5.250 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.322,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.192,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.369,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.339,28 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.508,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.218,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.196,58 dolar

