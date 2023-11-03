Altın ABD verisiyle rekor kırdı

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, yurt dışında bu haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdamının beklentilerin altında gelmesiyle, yeniden 2000 doların üzerini test etti. Veri öncesi 1989 dolarda işlem gören sarı maden, zayıf gelen veriyle beraber 2004 dolara kadar yükseldi. Ons altın, saat 17.41 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 1993 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Gram altında yeni zirve

Altının gram fiyatı, ons altındaki değer kazancının etkisiyle 1830 liraya kadar yükselirken, böylelikle tarihi zirvesi yeniledi. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde yüzde 0,56 kazançla 1819 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 35 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 496 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1810 liradan tamamlamıştı.

Ons altın Fed sonrası dalgalanmıştı

Ons altın, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın mesajlarıyla 1969 dolara kadar gerilerken, dün alımlarla karşılaşmış ve günü değer kazancıyla tamamlamıştı.

Powell, öncedeki gün faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, piyasaların beklediği kadar şahin açıklamalarda bulunmazken; faiz indiriminin henüz gündemde olmadığını belirtti ve para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını verdi.