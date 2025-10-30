  1. Ekonomim
Altın, ABD–Çin gelişmelerine odaklandı: 30 Ekim çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları, perşembe günü doların hafif gerilemesinden destek bularak yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in olası bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağına odaklandı.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar

Altın iki haftanın en düşüğünde: İşte güncel altın satış fiyatları

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

