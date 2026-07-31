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Altın aylık yükselişe hazırlanıyor: İşte 31 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 31 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın aylık yükselişe hazırlanıyor: İşte 31 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.228 TL, ons altın ise 4.074 dolar seviyesinden başladı.

Altın, haftanın son işlem gününde kâr satışları ile güçlenen doların baskısı altında değer kaybetti. Ancak güçlü alım iştahının etkisiyle, son beş ayın ilk aylık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 31 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.228,89 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.165,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.331,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.359,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.475,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.207,25 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.074,73 dolar

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