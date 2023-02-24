İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı aralıksız 5 haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşünde, ABD tarafından gelen makroekonomik veriler ve Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları sonrası Fed’in faizleri beklenenden daha fazla yükseltebileceği beklentisi etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını ve buna paralel altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın 2023'ün bütün kazançlarını sildi

Altının ons fiyatı dün günü 1824 dolardan tamamlamasının ardından, haftanın son işlem gününde düşüş eğilimli ilerledi. Dolar endeksinin 7 haftanın en yüksek seviyesini görmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskıladı ve 1811 dolara kadar gerileyen ons altın bu yılın bütün kazançlarını sildi. Sarı maden, saat 16:56 itibarıyla yüzde 0,40 oranında düşüşle 1816 dolardan işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1820 dolar destek, 1.860 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Ons gümüş fiyatı ise, 21 dolar sınırına kadar çekilerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Gram altın da değer kaybediyor

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından gram altın 1099 liraya kadar gerileyerek bu yılki bütün kazançlarını geri verdi. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,40 oranında düşüşle 1102 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1852 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 626 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1105 liradan tamamladı.