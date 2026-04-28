Altın düştü, gözler Fed'de: İşte 28 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.762 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı da 4.670 dolar civarında açılış yaptı.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki belirsizliklerin petrol fiyatlarını yüksek tutmasının yanı sıra, yarın açıklanacak Fed faiz kararı sonrası daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamaların gelebileceğini vurguluyor.

Ons altın için 4.675 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inilmesi piyasa açısından negatif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 28 Nisan 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.764,22 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.091,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.182,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.103,28 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.229,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.596,40 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.668,37 dolar