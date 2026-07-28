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Altın düştü, gözler Fed'de: İşte 28 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın düştü, gözler Fed'de: İşte 28 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.167 TL, ons altın ise 4.049 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, güçlü doların etkisiyle salı günü düşüş kaydederken, yatırımcıların dikkati Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları sunması beklenen para politikası kararına çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.167,27 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.081,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.162,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.310,69 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.157,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.085,85 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.049,12 dolar

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