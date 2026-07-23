Altın, Fed öncesi zirveden geriledi: İşte 23 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.270 TL, ons altın ise 4.124 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, önceki işlem gününde ulaştığı son iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilirken, piyasaların dikkati gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına yöneldi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.270,26 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.261,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.535,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.106,65 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.876,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.081,86 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.124,93 dolar