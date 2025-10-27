Altın, Fed ve ABD–Çin gelişmelerine odaklandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Son iki ay boyunca aralıksız yükseliş gösteren altın, geçtiğimiz hafta değer kaybı yaşadı.

Piyasaların odağında ise Fed’in faiz kararı ile Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşme bulunuyor.

Değerli metal, ABD’de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte artan faiz indirimi beklentileri sayesinde düşüşünü sınırlamıştı. Ancak, ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine dair haberlerin güvenli liman talebini zayıflatabileceği öngörülüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.509,38 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.621,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.230,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.507,30 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.306,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.057,66 dolar